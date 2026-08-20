Güçlükonak'ta Suçlar Yüzde 47 Azaldı - Son Dakika
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Güçlükonak'ta Suçlar Yüzde 47 Azaldı

Güçlükonak\'ta Suçlar Yüzde 47 Azaldı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde suç sayısı 2026'nın ilk 7 ayında yüzde 47 azaldı, tüm suçlar aydınlatıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 2026 yılının ilk 7 ayında kayıtlara geçen suç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında azaldı. Aynı dönemde meydana gelen suçların yüzde 100'ünün aydınlatıldığı bildirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Güçlükonak İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek ilçede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan personelle bir araya gelen Sazak, sahada yürütülen çalışmalar, alınan güvenlik tedbirleri ve ilçenin asayiş durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görev başındaki polislerden çalışmalar hakkında bilgi alan Sazak, başarılı çalışmalarından dolayı emniyet personeline teşekkür etti. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Güçlükonak'ta güvenlik açısından dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığı belirtildi. Buna göre 2026 yılının ilk 7 ayında ilçede meydana gelen suçların sayısı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 47 oranında azaldı. Öte yandan aynı dönemde meydana gelen suçların tamamının, yani yüzde 100'ünün aydınlatıldığı kaydedildi. Emniyet yetkilileri, elde edilen sonuçlarda güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarının yanı sıra vatandaşların desteğinin de önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, güvenlik çalışmalarına destek veren vatandaşlara teşekkür edilerek, "Şırnak'ın emniyetine destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz net huzurun şehri Şırnak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güçlükonak, Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güçlükonak'ta Suçlar Yüzde 47 Azaldı - Son Dakika

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