Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Geniş Video İzle

Manisa'da zabıta tarafından mallarına el konulan seyyar satıcı gözyaşları içinde ''Allah aşkına bu hafta okullar açılıyor, ben ne yapacağım ağabey? Bir çıkar yolu gösterin, sabıkalıyız diye işe de almıyorlar'' diyerek feryat etti.

07.09.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle seyyar satıcının ürünlerine el koymak istedi. Zabıtaya yalvaran seyyar satıcı, uzun süre dil dökse de mallarını kurtaramadı.

"OKULLAR AÇILIYOR, BEN NE YAPACAĞIM"

Bunun üzerine olduğu yere çöken seyyar satıcı, "Allah aşkına bu hafta okullar açılıyor, ben ne yapacağım ağabey? Bir çıkar yolu gösterin, sabıkalıyız diye işe de almıyorlar" diyerek gözyaşı döktü.

Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Yerel Haberler, Turgutlu, 3-sayfa, Güncel, Zabıta, Manisa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • ferhat eser: vergiden muafmısın sen kardeşim esnaf dükkan açsın çuvalla vergi ödesin sen kafana göre tezgah aç kira verme vergi verme sonra zabıtalara söylen ne güzel dünya 49 773 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Polatları serbest bırakan adalet buna ne diyeceksiniz 736 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bırakın ekmek parasını çıkarsın adam ya 558 10 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Tekrar suç işleyip içeri girse bu defa da derler alışmış kudurmuştan beterdir.. İş vermezler sabıkası var diye kendi bir şeyler yapmaya çalışır bu defa kanunu garibana hatırlatır ekmeğini kazanmasına müsade etmezler.. Ama kara para aklasa dolandırıcı olsa Ön kapıdan girer Arka kapıdan çıkarırlar bu ülkede adalet garibana yok sadece parası olana var. 462 7 Yanıtla
  • Tazmanya: Gücünüz garibana yeter yakarsa bu dünyayı garibanlar yakar 394 6 Yanıtla
  • Kadir Çelik: Gücünüz garibana yeter zaten…. 333 9 Yanıtla
  • murat olguner: Ah ne dünya hep garibana zulüm başka yerlere ceza yazamazlar tabi 281 7 Yanıtla
  • murat olguner: Doğru söylüyor adam hırsızlık yapsa suç mal satsa suç herşey suc 261 7 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Zenginler yargılanırsa hakim kaçar. Bir zengin bir fakir yargılanırsa zengin kazanır. İki fakir yargılanırsa adalet sağlanır. İşte adalet denen şey böyledir 218 2 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: Böyle yaparak insanları kendinize düşman edersiniz Esnaf lık yapıp vergi ödeyenler elbette haklı ancak ailesinin ekmeği için uğraşan biine bu kadar zulum doğru değil aleni suça teşvik etmekten başka bişey değil kimileri mılyonları kazanıyor vergiden muaf enerji istisnası işkur desteği vs kimine de böyle davranmak ? 192 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement