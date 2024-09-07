Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Ferudun Ozmen:

Tekrar suç işleyip içeri girse bu defa da derler alışmış kudurmuştan beterdir.. İş vermezler sabıkası var diye kendi bir şeyler yapmaya çalışır bu defa kanunu garibana hatırlatır ekmeğini kazanmasına müsade etmezler.. Ama kara para aklasa dolandırıcı olsa Ön kapıdan girer Arka kapıdan çıkarırlar bu ülkede adalet garibana yok sadece parası olana var.