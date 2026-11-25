Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Osmanlı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmanlı köyü istikametine doğru ilerleyen O.K. (30) yönetimindeki 44 DT 599 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle akaryakıt istasyonu içinde park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kaza anı petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü ağır yaralandı. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.