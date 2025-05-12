Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması - Son Dakika
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Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Gülden Karaböcek\'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Yıllardır süren sessizliğini bozan Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in kitabında yer alan ihanet suçlamalarına ilk kez yanıt verdi. Gözyaşları içinde ablasına olan özlemini ve barışma arzusunu dile getiren Karaböcek, eniştesiyle yaptığı çok konuşulan evliliğin perde arkasını da anlattı. ''Aşk yoktu, mecburdum, ablam beni zorladı'' sözleriyle dikkat çekti.

12.05.2025 15:28
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Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Gülden Karaböcek, ablası Neşe Karaböcek'in "İşte Benim Masalım" adlı kitabında yer verdiği ihanet suçlamalarına ilk kez yanıt verdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına konuk olan Gülden Karaböcek, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu açıklamalara dair suskunluğunu bozdu. Programda duygusal anlar yaşayan sanatçı, ablasına olan özlemini, barışma arzusunu ve geçmişe dair pişmanlıklarını samimi bir şekilde paylaştı. Ayrıca yıllardır konuşulan eniştesiyle yaptığı evliliğin nedenini de ilk kez açıkça dile getirdi. Gülden Karaböcek, "Neden eniştenizle evlendiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı, "Bu hikâye uzun. Çok derin, çok ince, çok detaylı anlatmam gerekir. Onu da burada yapmak istemiyorum. Yani bir aşk meselesi falan yok. Olayı böyle yansıtmak işine geldi. Mecbur etmeselerdi beni bu evliliğe. Evet, mecbur edildim. Ve ablam mecbur etti.

Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

"HERKEZE REZİL ETMEYE ÇALIŞTI"

Ablam beni ortaya döktü, adımı afişe etti herkese. Rezil etmeye çalıştı. Bir taşla kaç tane kuş vurmaya çalıştı! Hem beni sahneden mahrum edecekti, halkın gözünde küçük düşürecekti, hem de benden kurtulacaktı. Mağdur bir kadını oynayacaktı. Ve öyle de oldu. Sokakta bıraktırmasaydı aileme, anneme, babama… Onlara kötüleyip beni sokakta bıraktırdı. Ne eniştem ne de ben birbirimize aşık olduk. Öylesine, olayların akışında gitti her şey. Ben tek başıma kaldım. Kimsem yoktu. Gidecek yerim yoktu, parasızdım. Mecbur kaldım. Eniştem yani sonradan eşim olan kişinin de kendi planları varmış. Ben bunu çok sonra anladım. İlk başta sanki bana yardım etmek istiyormuş gibi davrandı. Sonra birlikte plak yaptık ama emeğimin karşılığını vermedi, hakkımı ödemedi, bana tek kuruş vermedi. Bir ev tutmak istedim, destek olmadı. Kendi başıma bir hayat kurmak, bir ev açmak istedim. Yine yardım etmedi. Ablam bir taraftan, 'evlensin, ortada kalmasın, artık evlensinler, adı çıktı, onu kimse almaz' diye gazete röportajları verdi. Daha ayaklarımın üzerinde yeni yeni durmaya çalışan, albümler, 45'likler yapmaya çabalayan biriydim ben. Atilla Bey ile aynı evi paylaştık ama o yine dışarıda kendi hayatını yaşıyordu. Evliliğimiz 12 sene sürdü. Bir çocuk da oldu. O kadar. Ortak bir çocuğumuz var. Zaten onlar boşanmaya karar verdiklerinde ben babamla turnedeydim. Hiç haberim bile olmadı. Karşı taraf hiçbir şeyi dolduramıyor. Sadece 'beni aldattılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar' diyor. Dediği tek şey bu. Başka bir detay var mı? Ama başka şeyler var. Bu sır benimle gidecek. Kimse büyük konuşmasın. İnsanların başına ne geleceği belli olmaz. Herkesin evladı var. Başlarına ne gelebilir, kimse bilmiyor."

Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

"KEŞKE DOĞMASAYDIM DİYORUM"

"Bu evlilikten Gülden Karaböcek ne kadar pişman oldu?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Kınamak çok kolay bir şey. Tabii ki pişmanım. 'Keşke doğmasaydım' diyorum hep. Ablam tabii ki beni affetmeyeceğini söyler çünkü affederse artık mağduriyeti biter. Şimdi bakın... Nefret ettiği bir insanın sayesinde plak yapıyor. Bir şarkı söylemiş, klip çekiyor, kitap çıkarıyor. Fırsata çeviriyor işi. Para kazanmaya çalışıyor. Ben olsam tenezzül etmem."

"ÇOK ÖZLEDİM"

Gülden Karaböcek'in kızsa da sözlerinden özlem ve pişmanlık akıyordu. Ünlü sanatçı "özlediniz mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Özlemez olur muyum? Tabii ki özledim. Onun o yumoş yanaklarını öpmek isterim. O beni mezara kadar affetmiyor ya... Ömrümüzün sonuna geldik zaten. İkimizin de ayağı çukurda. Kimin önce gideceği belli değil. Ama mahşerde, Allah'ın huzurunda her şey ortaya çıkar. Ben mahalle tellalı gibi çıkıp anlatamam. Benim öyle bir tabiatım yok."

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Son Dakika 3.Sayfa Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mert çelik:
    bu saatten sonra ne barışı 11 3 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    CHP kent uzlaşısı der teröristi belediyelere doldurur boşluğu bulan eko cebini sıvacıyı boyacıyı doldurur Bahçeli bitirir. anlaşma falan yok. anlaşmayı masada gördük altı ne olduğunu anlamadığım yardımcı yada danışman bide kukla eko yada mahsun. ölümlü dünya küs gitmemek lazım. öbür tarafta helalleşmek zor 0 2 Yanıtla
  • Durmuş bayram:
    pkk ile barış yaptık. neşe ile gülden mi barışamayacak. olur onlar da barışır. 1 0 Yanıtla
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