Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon

Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon
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Erzurum ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 6 polis tutuklandı.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 ilde eş zamanlı operasyon 18 şüpheli gözaltına alınmış, bu şahıslardan 8'i dün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirilmişti. Savclık ifadelleri sonrası şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılık ifadeleri bugün sabah saatlerinde tamamlanan sekiz polisten birisi polis savcılık ifadesi sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 6 polis tutuklanma, 1 polis memuru da adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Ekiplerin çalışması sonucunda haklarında işlem yapılan 19 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltında alınan şahısların emniyet ve jandarmadaki ifadeleri devam ederken, dün yoğun güvenlik önlemleri arasında sabah saatlerinde 8 şüpheli, Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısında çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı için tutuklanma talebi istendi. Şahıslardan birisi serbest bırakılırken, diğeri hakkında adli kontrol şartı istendi. Bu arada haklarında gözaltı yapılan diğer 10 şüphelinin de bu gün Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

İşte önceki operasyonlar

21 ve 23 Temmuz tarihlerinde Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, oğlu Türkan Soner, eşi Handan Soner, ihraç edilmiş polis memuru Gökhan Ertok ve bir güvenlik korucusu da yer alıyor. ABD'de tutuklu bulunan ve kırmızı bültenle aranan Umut Altaş hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Altaş, savcılığa itiraf niteliğinde bir mektup gönderdi. Mektupta Türkan Soner ile ilgili çarpıcı iddialar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Gülistan Doku, Operasyon, 3. Sayfa, Erzurum, Tunceli, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon - Son Dakika

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