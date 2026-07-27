Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Tutuklama - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Tutuklama

Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Tutuklama
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Tunceli'nin eski valisi, koruma polisi ve eski polis memuru, 6 suçtan tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla daha önce ifadeleri alınan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile eski polis memuru Gökhan Ertok'un Erzurum Adliyesi'ndeki ek ifade verme ve adli işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 6 ayrı suçtan tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel ile eski polis memuru Gökhan Ertok arasında yasa dışı teknik takip ve dijital verilere müdahale içerikli WhatsApp yazışmaları olduğu tespit edilmişti. Yapılan MASAK incelemelerinde ise bu faaliyetler karşılığında koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun banka hesabı üzerinden Gökhan Ertok'a para transferleri yaptığı belgelenmişti. Bilişim sistemini bozma, yok etme veya verileri değiştirme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçlarının da aralarında bulunduğu suçlar yöneltilen Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok, sabah saat 10.15'de yoğun güvenlik önlemleri altında üç cezaevi aracıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, başka suçtan tutuklu bulunan 3 kişinin bu suçlardan da tutuklanmasına karar verdi.

"Kamu gücünü ve resmi himaye zırhlarını kullandılar"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği, tüm bu veriler ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluştuğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Tunceli'de yürütülen soruşturma kapsamında görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen toplamda 19 şahsa yönelik bugün 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 18 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Gülistan Doku, 3. Sayfa, Tunceli, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Tutuklama - Son Dakika
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