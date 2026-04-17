Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor

Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
17.04.2026 21:06
Tunceli'de kayıp öğrenci Gülistan Doku soruşturmasında başhekim Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7'si bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında oğlu gözaltında bulunan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel hakkında, iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış ardından açığa alınmıştı. Elazığ'da bulunan Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son olarak dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in Bursa'da gözaltına alındığı bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Gülistan Doku, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Cinayet, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor - Son Dakika
