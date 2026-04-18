Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklama

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, adliyeden çıkartılarak cezaevine sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu.

Adliyeden jandarma tarafından koşarak çıkartılan Sonel, araca bindirilerek cezaevine sevk edildi. Bu sırada Doku ailesi ve toplanan vatandaşlar yüksek sesle tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Sonel'in bulunduğu araca saldırmaya çalıştı. - TUNCELİ