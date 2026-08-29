Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında Gülistan Doku'nun kaybolmasından 3 gün sonra Instagram hesabına farklı IP adresi üzerinden giriş yapıldığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda Doku'nun sosyal medya hesabına o dönem Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olan Perihan Benzer olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugün 5'inci dalga operasyonların gerçekleştirildiğini ve 10 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun kullandığı ancak anne Bedriye Doku'nun adına olan sim kart aile bireyleri tarafından yenilenmiş, ancak aile kartı henüz açmadan 3 saat önce Doku'nun Instagram hesabına giriş yapıldığı belirlendi. Söz konusu hesaba, Samsung SM-J320H model bir cihaz üzerinden Türkçe dil tabanlı bir telefon aracılığıyla 08/01/2020 günü saat 08: 47'de girildiği ve saat 18: 18'e kadar Instagram hesabında kalındığı anlaşıldı. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybından 3 gün sonra 8 Ocak 2020 günü henüz ailesi tarafından yeni SIM kart çıkarılmadan önce bu işlemlerin yapılmış olması, Gülistan Doku'nun Instagram hesabına olayla doğrudan bağlantılı olan ve bir şekilde Gülistan Doku'nun Instagram hesabının kullanıcı adını ve şifresini bilen şahıslar tarafından girildiğini ve saat 18: 17 ile 18: 18'de Gülistan Doku'nun arkadaşı olan bazı Instagram profillerinin engellendiğini tespit edildi. Söz konusu girişi Perihan Bezer'in yaptığının belirlendiği ve Benzer'in baş korucu Fatih Özmen ve aile bireyleriyle sürekli irtibat halinde olduğu ifade edildi.

Dosya kapsamında 24.07.2026 tarihinde Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme suçu ile Kasten Öldürmeye Yardım Etme suçlarından tutuklanan şüpheli Fatih Özmen'in Pertek'te korucu başı olarak görev yaptığı, dosya kapsamında Yer Altı Görüntüleme Cihazı (YGC) ile yapılan çalışma neticesinde dosyaya eklenen bilirkişi raporuna göre; Gizli Tanık Şubat'ın beyanında belirttiği Koçpınar köyünde bulunan alana bir kişinin gömülerek sonradan çıkarıldığının tespit edildiği, dosya arasında mevcut 03.04.2026 tarihli daraltılmış baz raporu ile 23.07.2026 tarihli şüpheli Fatih Özmen hakkındaki daraltılmış baz raporu birlikte değerlendirildiğinde; şüpheli Fatih Özmen'in, Doku'nun gömüldüğü değerlendirilen yerde 05.01.2020 günü saat: 23: 11 ile 06.01.2020 günü saat: 06: 43 arasında sabit olarak bulunduğunun tespit edildi. 05.01.2020 günü gizli tanık Şubat'ın beyanında geçen "...Cesedin gömüldüğü sırada Şükrü Eroğlu ve o dönem Tunceli Pertek'te ismini bilmediğim bir korucu birliktelermiş..." şeklindeki beyanı ile tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun daraltılmış baz raporuna göre; saat 22: 20 ile 06.01.2020 günü saat 07: 35 arasında telefonunun kapandığı veya kapatıldığının tespit edilmesi ile şüpheli Fatih Özmen hakkında yukarıda izah edilen hususlar dikkate alındığında gizli tanık Şubat'ın beyanında geçen Pertekli korucubaşının şüpheli Fatih Özmen olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Raporda son olarak tüm bu veriler ışığında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Fatih Özmen'in eşi, oğlu ve 2 kızı hakkında hakkında 29/08/2026 tarihinde saat 05: 00 itibariyle eş zamanlı operasyon yapılması planlandığı aktarıldı.