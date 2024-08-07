Gümrük görevlileri otobüsün koltuklarında 939 bin 800 dolar buldu - Son Dakika
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Gümrük görevlileri otobüsün koltuklarında 939 bin 800 dolar buldu

Gümrük görevlileri otobüsün koltuklarında 939 bin 800 dolar buldu

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında yapılan denetimde, beyan edilmemiş yaklaşık 939 bin 800 dolar ele geçirildi. Otobüsün koltuklarında saklanan paralara el konuldu ve soruşturma başlatıldı.

07.08.2024 19:11
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Gümrük görevlileri otobüsün koltuklarında 939 bin 800 dolar buldu

EDİRNE - Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısındaki denetim sırasında, beyan edilmemiş yaklaşık 939 bin 800 dolar ele geçirildi.

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına geldi. Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını belirttiler. "Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukların tespit edildi. Otobüs X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesinin ardından, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi. Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.

Yakalanan paralara el konulurken Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Edirne, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümrük görevlileri otobüsün koltuklarında 939 bin 800 dolar buldu - Son Dakika

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