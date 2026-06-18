Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı

Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı
18.06.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen projeli çalışma sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçildi. Bu çerçevede İstanbul, Ankara, Mardin ve Antalya olmak üzere 4 ilde bulunan 4 depo ile 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bandrolsüz ve ruhsatsız olarak muhafaza edilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Aramalarda yaklaşık bin 200 paket elektronik sigara, 2 bin 500 paket elektronik sigara kartuşu, 9 bin 200 paket kaçak sigara ve puro, 221 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 500 paket sigara filtresi, 333 paket sigara sarma kağıdı ile 500 adet sigara kesme makinesi bulundu.

Öte yandan, gümrük vergileri ödenmeden ülkeye sokularak piyasaya sürüldüğü değerlendirilen çok sayıda oyuncak ile çeşitli ziynet eşyaları da ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, dijital materyaller, ticari kayıtlar ve diğer deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
10:15
Galatasaray’dan Camavinga operasyonu Real Madrid’e servet teklif edecek
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:51:09. #7.13#
SON DAKİKA: Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.