Gümrük Muhafaza Ekipleri 1 Milyar TL Değerinde Kaçakçılığa Engelledi - Son Dakika
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Gümrük Muhafaza Ekipleri 1 Milyar TL Değerinde Kaçakçılığa Engelledi

Gümrük Muhafaza Ekipleri 1 Milyar TL Değerinde Kaçakçılığa Engelledi

Mersin ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 1 milyar Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimine engel olundu. Mersin'de yapılan operasyonda 6 konteynerde 130 bin kilo oyuncak ve 2 konteynerde kumaş ele geçirildi. Kocaeli Limanı'ndaki operasyonda ise 197 bin 548 adet oyuncak ve çeşitli ticari eşyalar yakalandı. Toplamda 22 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

28.05.2024 08:52
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Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimine engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda ise yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.

İnsani yardım malzemesi paravanıyla yasadışı ticarete Gümrük Muhafaza engeli

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler İnsani Yardım Malzemesi beyanlı konteynerlerden şüphelendi. Ekiplerce yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

Piyasa değeri yaklaşık 1 Milyar Türk Lirası olan kaçakçılık ortaya çıkarıldı

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu İnsani Yardım Malzemesi kılıfında Türkiye'ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Yasadışı ticaretlerinde çocuk oyuncaklarını kullananlar Kocaeli'de Gümrük Muhafazaya takıldı

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı'ndaki şüpheli konteynerler takip altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama işlemi sonucu konteynerlerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

22 Milyon Türk Lirası değerinde farklı türlerde ticari eşyaya el konuldu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda 4 adet konteyner içerisinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top, 8 bin 690 adet at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 adet ticari eşya tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 1 milyar 22 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümrük Muhafaza Ekipleri 1 Milyar TL Değerinde Kaçakçılığa Engelledi - Son Dakika

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