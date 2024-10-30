Gümrükte Canlı Hayvan Kaçakçılığına Engel - Son Dakika
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Gümrükte Canlı Hayvan Kaçakçılığına Engel

İstanbul'da gümrük ekipleri timsah ve kertenkele cinsi 27 yavru hayvan ele geçirdi.

30.10.2024 21:41
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcunun bagajına yönelik düzenlenen operasyonda timsah ve kertenkele cinsi hayvan ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu takibe aldı. Yolcunun sergilediği tedirgin ve şüpheli hareketler üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapılan bagaj içerisinde CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmemiş, farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümrükte Canlı Hayvan Kaçakçılığına Engel - Son Dakika

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