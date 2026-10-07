Gümüşhane'de 600 bin liralık kablo hırsızlığında 2 şüpheliden biri tutuklandı

Gümüşhane'de piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan kabloların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, polis ekipleri 520 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek 2 şüpheliyi yakaladı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 600 bin lira değerindeki kablo hırsızlığının aydınlatılması için kapsamlı çalışma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında olay yerini gören iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri incelemeye alındı. Ekipler, 24 Ağustos ile 16 Eylül tarihleri arasındaki toplam 520 saatlik kamera kaydını tek tek inceledi. Görüntülerde belirlenen araçların modelleri, kapılarındaki yazı ve ibareler, aynalarındaki krom kaplamalar ile iç döşemeleri gibi ayırt edici özellikler Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarıyla karşılaştırıldı.

Yapılan titiz çalışma sonucunda hırsızlık olayında kullanılan araçlar ile araçları kullanan 2 şüpheli tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünün son 15 günlük çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, ekiplerin 505 trafik ve 270 asayiş olmak üzere toplam 775 ihbara müdahale ettiği bildirildi.