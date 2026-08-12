Gümüşhane'de Asayiş Denetimleri: 9 Yakalama - Son Dakika
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Gümüşhane'de Asayiş Denetimleri: 9 Yakalama

Gümüşhane\'de Asayiş Denetimleri: 9 Yakalama
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Gümüşhane'de yapılan denetimlerde 9 aranan kişi yakalandı, 10 bin şahıs sorgulandı.

Gümüşhane'de polis ekiplerinin son 15 günde gerçekleştirdiği asayiş, güvenlik ve trafik uygulamalarında 10 bin 759 şahıs ile 9 bin 920 araç sorgulanırken, vatandaşlardan gelen 929 ihbara müdahale edildi. Çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda park ve bahçeler 876, metruk binalar 140, iş yerleri ise 103 kez denetlendi. 17 düğün konvoyu kontrol edilirken, 2 konvoy hakkında cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9,50 gram sentetik kannabinoid, 6,38 gram skunk, 0,43 gram esrar, 93 kaçak parfüm, 1 kurusıkı tabanca ve 25 fişek ile taklit olduğu değerlendirilen 50 ürün ele geçirildi.

Açıkta alkol alarak çevreyi rahatsız eden 2 kişiye 3 bin 528 TL ceza uygulanırken, alkollü araç kullanan 17 sürücüye toplam 201 bin 471 TL trafik idari para cezası kesildi. Maksat dışı kesici alet taşıyan 2 kişi de bölgeden uzaklaştırıldı.

Siber devriye faaliyetlerinde suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 82 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi kararı aldırıldı. Ayrıca 25 bilgilendirme etkinliğinde 12 bin 791 kişiye ulaşıldı.

9 aranan şahıs yakalandı

Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 337 bin 500 TL adli para cezası bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de Asayiş Denetimleri: 9 Yakalama - Son Dakika

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