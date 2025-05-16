Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi - Son Dakika
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Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kızını rahatsız ettiğini söyleyerek uyardığı saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, canı pahasına araya giren esnafın cesur müdahalesi kurtardı.

16.05.2025 17:28
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde M.Y. isimli kadın uzun süredir kızı T.Y.'yi rahatsız ettiği öğrenilen H.M. ile Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ve tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin önünde karşılaştı.

Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırıya Cesur Müdahale

BİR ANDA BIÇAKLA SALDIRDI

M.Y.'nin bir daha kızını rahatsız etmemesini aksi takdirde polise şikayette bulunacağını söylemesi üzerine T.Y. belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı.

Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırıya Cesur Müdahale

CANI PAHASINA ARAYA GİRDİ

Saldırıyı fark eden iş yeri sahibi Beytullah Nas ise duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kadının bıçak darbesi almasını son anda engelleyen Beytullah Nas daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.

Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırıya Cesur Müdahale

O ANLAR KAMERADA

O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırgan H.M.'nin daha önce da babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırıya Cesur Müdahale

"OĞLUM MÜDAHALE ETMEMİŞ OLSA BİR KADIN CİNAYETİ OLABİLİRDİ"

Olayla ilgili konuşan Beytullah Nas'ın babası Ali Nas, "Dün saldırıya uğrayan kadınla saldırıyı gerçekleştiren şahıs burada karşılaşıyorlar. Kadın şahsın kızını rahatsız ettiğini ve bir daha yapmaması gerektiğini aksi takdirde polise vereceğini söylüyor söylüyor. O sırada benim oğlum çapa makineleriyle uğraşıyor saldırganın elini cebine attığını görür görmez benim oğlum müdahale ediyor ve saldırganı önlüyor. O bıçak benim oğluma da saplanabilirdi ama o müdahale etmemiş olsa bir kadın cinayeti meydana gelebilirdi. Benim oğlum zaten çocukluktan beri sporla ilgileniyor kendi halinde cesur biri" dedi.

Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırıya Cesur Müdahale
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kelkit, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hallo Zusammen:
    Ama kadın kadından ne istiyordu kızı rahatsız ediyor ya rahatsız etti de kız kadın kendi de kadın niye rahatsız etsin ki ne istiyor acaba Anlamadım ki 0 30 Yanıtla
  • Murat Sert:
    helal olsun delikanlıya gözü kara ve cesaretli.kadin ucuz kurtulmus. 26 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    idam şart bu caniyede müebbet verilmeli 26 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    İçeride yatar mı? Ne kadar yatacak? Hayır ise kaldiğı yerden devam etmez mi? Buna çözüm bulunmalı.. Terliği bile silah sayılıyor ama bıçaklama ve yaralama bunun yanında hafif kalmıyor mu? Ağır ceza da mı yargılanacak yoksa Asliye Cezada mı? Planlamış ama buna adalet ne diyecek .. Bu haberin devamını da yapın bakalım sonuç ne olacak. 0 0 Yanıtla
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