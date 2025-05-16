Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde M.Y. isimli kadın uzun süredir kızı T.Y.'yi rahatsız ettiği öğrenilen H.M. ile Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ve tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin önünde karşılaştı.

BİR ANDA BIÇAKLA SALDIRDI

M.Y.'nin bir daha kızını rahatsız etmemesini aksi takdirde polise şikayette bulunacağını söylemesi üzerine T.Y. belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı.

CANI PAHASINA ARAYA GİRDİ

Saldırıyı fark eden iş yeri sahibi Beytullah Nas ise duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kadının bıçak darbesi almasını son anda engelleyen Beytullah Nas daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırgan H.M.'nin daha önce da babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"OĞLUM MÜDAHALE ETMEMİŞ OLSA BİR KADIN CİNAYETİ OLABİLİRDİ"

Olayla ilgili konuşan Beytullah Nas'ın babası Ali Nas, "Dün saldırıya uğrayan kadınla saldırıyı gerçekleştiren şahıs burada karşılaşıyorlar. Kadın şahsın kızını rahatsız ettiğini ve bir daha yapmaması gerektiğini aksi takdirde polise vereceğini söylüyor söylüyor. O sırada benim oğlum çapa makineleriyle uğraşıyor saldırganın elini cebine attığını görür görmez benim oğlum müdahale ediyor ve saldırganı önlüyor. O bıçak benim oğluma da saplanabilirdi ama o müdahale etmemiş olsa bir kadın cinayeti meydana gelebilirdi. Benim oğlum zaten çocukluktan beri sporla ilgileniyor kendi halinde cesur biri" dedi.