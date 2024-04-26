Gümüşhane'nin Torul ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Gümüşhane\'nin Torul ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan 2 katlı bir mağazada çıkan yangında, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, mağazanın 2. katında bulunan halılar ve alt kattaki ürünler kullanılamaz hale geldi.

26.04.2024 12:49
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında 2 katlı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim Tonyalı isimli şahsa ait 2 katlı mağazanın 2. katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mağazanın alt katına da sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ölen yada yaralanan olmazken, mağazanın 2. katında yer alan halıların tamamı ve alt kattaki ürünlerin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'nin Torul ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika

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