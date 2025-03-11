Gümüşhane'de Harşit Çayı'na Düşen Kediler İtfaiye ve Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Harşit Çayı'na Düşen Kediler İtfaiye ve Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı

Gümüşhane\'de Harşit Çayı\'na Düşen Kediler İtfaiye ve Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen iki kedi, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların ortak çabası ile kurtarıldı. Kent merkezinde yürüyüş yapan vatandaşların bildirdiği olaylar sonucunda kediler, itfaiye tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

11.03.2025 13:20  Güncelleme: 13:30
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Gümüşhane kent merkezinde farklı noktalarda Harşit Çayı'na düşen 2 kedi itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çalışması sonucu kurtarıldı.

Gümüşhane Yeni Mahalle'de Harşit Çayı kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar çay içerisinde mahsur kalan kediyi görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle çayın karşı kıyısına ulaşan itfaiye eri ve bir vatandaş suların içerisine girerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Bir diğer olay ise Akçakale Mahallesi'nde meydana geldi. Harşit Çayı'na düşen kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çaya düşen ve boğulmamak için duvardan çıkan ağaç kökünün üzerinde bekleyen kedi merdivenle çaya inen itfaiye erinin müdahalesiyle kurtarıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Harşit Çayı'na Düşen Kediler İtfaiye ve Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Harşit Çayı'na Düşen Kediler İtfaiye ve Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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