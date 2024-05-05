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Gümüşhane'de Kahvehanede Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane\'de Kahvehanede Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 3 çocuk babası Alparslan Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga esnasında kapının kilitli olması üzerine camını kırarak içeri girmek isteyen saldırganın engellenmek istenmesi sonucu Yıldırım ağır yaralandı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yıldırım'ın cenazesi ise aile kabristanında defnedilecek.

05.05.2024 14:04
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 3 çocuk babası Alparslan Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi üzerindeki kahvehanede kimliği belirlenemeyen kişiyle kavga eden A.P.D., bir süre sonra eline aldığı bıçakla tekrar kahvehaneye girmek istedi. Kapının kilitli olması üzerine camını kırarak kilidi açmak isteyen A.P.D.'ye engel olmak isteyen Alpaslan Yıldırım (47) karmaşada A.P.D.'nin elinden göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kalbine yakın noktadan aldığı 2 bıçak darbesi nedeniyle birkaç kez kalbi duran Yıldırım, sevk edildiği Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeden kaçan A.P.D. ise Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli tahkikatın başlatıldığı olayda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Alparslan Yıldırım, 6 Mayıs günü Kelkit Küçük Camii'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Kahvehanede Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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