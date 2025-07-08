Gümüşhane'de Otomobil Ayıya Çarptı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Otomobil Ayıya Çarptı

Gümüşhane\'de Otomobil Ayıya Çarptı
08.07.2025 01:44
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Gümüşhane-Trabzon karayolunda otomobilin çarptığı ayı telef oldu, sürücü yara almadan kurtuldu.

Gümüşhane- Trabzon karayolunda seyir halindeki otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

Gece saatlerinde merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında meydana gelen olayda 34 DG 5756 plakalı otomobiliyle Gümüşhane'den Trabzon istikametine ilerleyen Yahya Gülgönül aniden yola çıkan bir ayıya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ayı olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü Gülgönül ve araçta bulunan bir şahsın yara almadan kurtulduğu kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırılarak alanda temizlik yapıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Otomobil Ayıya Çarptı - Son Dakika

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