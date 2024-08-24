Gümüşhane\'de Otomobil Dereye Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Gümüşhane'de ailesinin kendisinden haber alamayarak kayıp ihbarında bulunduğu Ertuğrul Orak otomobiliyle 35 metreden dere yatağına yuvarlandı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dibekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den Şiran ilçesi istikametine hareket halindeki 34 AG 6073 plakalı otomobilin sürücüsü Ertuğrul Orak (33), Dibekli köyü Karakaya Mahallesi Gabanlar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek 35 metreden dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri sürücü Ertuğrul Orak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen sürücünün cansız bedeni düştüğü uçurumdan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Ertuğrul Orak'ın ailesinin dün gece saatlerinden bu yana kendisinden haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE