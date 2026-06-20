Gümüşhane'de Polis Memuru Kalp Krizinden Vefat Etti - Son Dakika
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Gümüşhane'de Polis Memuru Kalp Krizinden Vefat Etti

Gümüşhane\'de Polis Memuru Kalp Krizinden Vefat Etti
20.06.2026 23:06
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Gümüşhane'de 33 yaşındaki polis memuru Osman Özer kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de bir polis memuru, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Osman Özer (33) dün gece saatlerinde evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç polis bugün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli olduğu ve eşinin de polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Osman Özer'in polis eşinin de hamile olduğu bilgisine ulaşıldı.

Genç polis memurunun vefat haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları Gümüşhane Devlet Hastanesi önünde büyük üzüntü yaşarken, Özer'in ani ölümü emniyet teşkilatını da yasa boğdu.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan da hastaneye gelerek aileye taziye dileklerinde bulundu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de Polis Memuru Kalp Krizinden Vefat Etti - Son Dakika

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