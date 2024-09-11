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Gümüşhane'de samanlık alev alev yandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangında alevler içerisinde kalan samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Kelkit ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kurnaz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kelkit Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kelkit İtfaiyesi ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.