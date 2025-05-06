Gümüşhane'de Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

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Gümüşhane Kelkit'te çarpışan araçlar yayalara çarptı, 11 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

06.05.2025 03:05
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Çarpıştıktan sonra savrulan 2 araç yayaların arasında daldı: 11 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobil yayaların arasında daldı. Kaza neticesinde 11 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi Kelkit- Erzincan Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali K. idaresindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil benzin istasyonundan çevre yoluna çıktığı esnada, Erzincan istikametine hareket halinde olan Enes Ç. idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobiller savrulurken, savrulan araçlar yol kenarında yürüyen vatandaşlara da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri 06 FR 4977 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Ali K. ve 25 ACY 778 plakalı otomobilin sürücüsü Enes Ç. ile birlikte kazada yaralanan Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada yaralanan Muhammet Ali K., Aylin Sılanur A. ve Yağız Serdar A. daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika

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