Gümüşhane'de Traktör Kazası: Orman İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de Traktör Kazası: Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane\'de Traktör Kazası: Orman İşçisi Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de traktör altında kalan orman işçisi Mustafa Savaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de traktörün altında kalan 40 yaşındaki orman işçisi yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sungurbeyli köyü Hurşutlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklenici firmada orman işçisi olarak çalışan Mustafa Savaş (40), izinli ağaç kesimi için çalışma yapılan bölgede rampada arızalanan traktörünü tamir etmek isterken aracın hareket etmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ana yoldan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolun bozuk olması nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Savaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Savaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kelkit ilçesi Bezendi köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mustafa Savaş'ın evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Mustafa Savaş, Gümüşhane, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de Traktör Kazası: Orman İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
Binali Yıldırım’dan Özgür Özel’e sürpriz telefon Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon

18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 18:30:43. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Traktör Kazası: Orman İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.