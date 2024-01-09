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Gümüşhane'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Gümüşhane'de polis ekiplerinin kent merkezi ve Kürtün ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, bir şahsın üzerinde sentetik ecza hap, bir araçta ise Skunk maddesi, esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane\'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi
09.01.2024 - 18:03,  Güncelleme: 18:04
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Gümüşhane'de polis ekiplerinin kent merkezi ve Kürtün ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri kent merkezinde yaya halde dolaşan Y.K.'nın şüpheli hareketleri üzerine şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada Y.K.'nın elinde bulunan paket içerisinde 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Y.K. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kürtün İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada 11,8 gram Skunk maddesi, 0,7 gram tütünle karışık esrar, 1 adet Ecstasy, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan H.A.B., B.Ç., ve İ.K., isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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