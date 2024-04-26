Gümüşhane'de Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazası - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazası

Gümüşhane\'de Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazası

Gümüşhane'de yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden bir sürücü, köprüdeki köprülüklere çarparak durabildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonucunda otomobilin tekerleği metrelerce öteye savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik kontrollü olarak verilen yolun soruşturması başlatıldı.

26.04.2024 16:48
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Gümüşhane'de sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybettiği otomobil köprüdeki köprülüklere çarparak durabildi. Şoför hastanede tedavi altına alınırken kaza yapan otomobilin tekerleği metrelerce öteye savruldu.

Kaza, öğleden sonra Gümüşhane merkez Pirahmet Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erzincan'dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 42 YD 504 plakalı Fiat Marea markalı otomobilin sürücüsü Ahmet Baş (28) Pirahmet Köyü geçişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters istikamete dönerek köprüdeki korkuluklara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle ise otomobilin sol ön tekeri metrelerce uzağa fırladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin hava yastığının açılması nedeniyle hayata tutunan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden başka bir vakaya giden ambulansın kazayı görerek müdahale ettiğini söyleyen görgü tanığı İsmail Çilenk, "Ben evimin kapısının önünde oturuyordum bir ses duydum, köprüden araba gittiğini düşündüm koştum geldim bu araba bu hale gelmiş. Demirlere vurarak durmuş ve ters dönmüş. Şans eseri başka bir hastaya giden ambulans gördü de müdahale etti. Şoförün durumu iyiydi sadece kaburgalarım ağrıyor diyordu" dedi.

Kaza nedeniyle Gümüşhane - Erzincan Karayolu'nda trafik kontrollü olarak verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazası - Son Dakika

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