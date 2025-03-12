Gümüşhane'de Yasaklı Irk Köpeğe Cezası: 76 Bin TL - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yasaklı Irk Köpeğe Cezası: 76 Bin TL

Gümüşhane\'de Yasaklı Irk Köpeğe Cezası: 76 Bin TL

Gümüşhane'de bir vatandaş, yasaklı pitbull ırkı köpeği ağızlıksız gezdirdiği için 76 bin 173 TL para cezasına çarptırıldı. Köpek barınağa gönderildi.

12.03.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
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Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren bir vatandaşa 76 bin 173 TL idari para cezası uygulandı, köpek barınağa gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde bir şahsın ağızlıksız bir şekilde pitbull cinsi yasaklı ırk köpek gezdirdiğini tespit etti.

Yapılan kontrollerde köpeği gezdiren şahsın köpeğe dair herhangi bir sahiplik belgesi beyan edememesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerinden köpeğin yasaklı ve çipsiz olduğu bilgisinin alınması üzerine köpek Emniyet görevlilerince muhafaza altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere Gümüşhane Belediyesi görevlilerine teslim edildi. Köpeği gezdiren Ö.C. isimli şahsa ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında 76 bin 173 TL idari para cezası uygulandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Yasaklı Irk Köpeğe Cezası: 76 Bin TL - Son Dakika

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