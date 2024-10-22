Gümüşhane'de Yaylada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Gümüşhane yaylalarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde gerçekleşen kar yağışı, göç etmeyen yaylacıları zor durumda bıraktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yaz lastikleriyle yola çıkan vatandaşlar karlı yollarda mahsur kaldı.

Yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar olduğu ihbarını alan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle bölgeye intikal ederek kurtarma operasyonu başlattı.

İlk olarak merkeze bağlı Alçakdere yaylasında mahsur kalan 3 vatandaşı iş makinesiyle kurtaran ekipler daha sonra Dumanlı köyüne bağlı Kuzugölü Yaylası yolunda mahsur kalan araçlar ihbarını alınca Jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte buraya da ayrı bir iş makinesiyle müdahale etti.

Gece geç saatlere kadar devam eden çalışma sonucunda Taşköprü yaylasından itibaren yolda kalan araçları kurtaran ekipler hayvanlarına saman getirirken yolda kalan aracı ve içerisindeki vatandaşları da kurtardı.