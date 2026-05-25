Gümüşhane\'de Yol Çöktü, Trafik Kapandı

Gümüşhane'de etkili olan aşırı yağışların ardından yol çöktü, bölge trafiğe kapatıldı.
Olay, Karşıyaka Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan aşırı yağışların ardından yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu araç trafiğine kapattı. Çökme tehlikesinin sürdüğü bölgede inceleme ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
