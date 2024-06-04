Gümüşhane\'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Gümüşhane'de dün gece saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaza dün gece saatlerinde Gümüşhane merkez Karaer Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 29 AAT 391 plaka otomobil Trabzon istikametine ilerlerken Belediye Durakları önüne geldiğinde transit yola çıkan Murat A. yönetimindeki 61 AHD 774 plakalı hafif ticari araca arka köşesinden çarpıp kontrolden çıktıktan sonra aynı yerde dönüş için bekleyen Muhammet Faruk K. yönetimindeki 29 AZ 273 plakalı araca ve son olarak yolun karşı tarafında park halindeki 29 AAR 608 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından kazaya sebebiyet veren ve ismi henüz belirlenemeyen sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 61 AHD 774 plakalı otomobilin sürücüsü Murat A., ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Ş. ve Furkan T. ile 29 AAT 391 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Necdet T. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan 29 AAT 391 plakalı otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürerken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. - GÜMÜŞHANE