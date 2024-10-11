Gümüşhane Eylül Güvenlik İstatistikleri Açıklandı

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GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Eylül ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal katıldı.

Toplantıda ilk olarak yılın 9 aylık sürecinde sorgulanan şahıs ve araç bilgilerine yer verildi. 2024 yılının ilk 9 ayında sorgulanan şahıs sayısının 375 bin 849, yakalanan şahıs sayısının 572, sorgulanan araç sayısının 126 bin 851 ve işlem yapılan araç sayısının 4 bin 374 olduğu bilgisi verildi. Bu rakamlara göre sorgulanan şahıs sayısının bir önceki yılın ilk 9 ayına göre yüzde 3 azaldığı, yakalanan şahıs sayısının ise bir önceki yıla yüzde 9 oranında arttığı belirtildi. Araç sayısının 2023 yılına göre yüzde 6 arttığı istatistiklerde, işlem yapılan araç sayısında da yüzde 101 oranında artış görüldü.

2024 yılında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten yaralama suçundan aranan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranan 10 şahıs, kasten öldürme suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 1 şahıs ve hakaret suçundan aranan 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Vali Aydın Baruş tarafından paylaşılan istatistiklerde trafik kural ihlalleri ile de bilgiler verildi. Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen araç sayısında bir önceki yıla göre yüzde 39 oranında artış meydana geldiği belirtilirken, trafik kurallarındaki ihlal sayısının yüzde 76 oranında arttığına dikkat çekildi. Uygulanan ceza sayısının ise 2023 yılı verilerine göre yüzde 101 oranında arttığı görüldü. Araç plakalarına uygulanan ceza sayısında yine önceki yıla göre yüzde 78 oranında artış gerçekleşirken, yolculara uygulanan ceza sayısı ise yüzde 600 oranında arttı.

2024 yılının ilk 9 ayında Gümüşhane'de toplam 583 trafik kazası gerçekleşirken ölümlü ve yaralamalı trafik kazası sayısı 2023 yılı verilerine göre yüzde 6,9 artarak 311 olarak paylaşıldı. Meydana gelen kazalarda 11 vatandaş hayatını kaybederken, 604 vatandaş ise yaralandı. Kazalarda ölenlerin sayılarında önceki yıla göre düşüş yaşanırken, yaralı sayısında artış gerçekleşti.

Asayiş olaylarında yüzde 11'lik artış yaşanırken, topluma karşı işlenen suçlarda ise yüzde 9 oranında artış görüldü. Devlete ve millete karşı işlenen suçlarda ise yüzde 42 oranında artış yaşanırken gerçekleşen asayiş olaylarının aydınlatılma oranı yüzde 94 oldu. Bu kapsamda mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılı verilerine göre önemli bir değişiklik yaşanmazken Vali Aydın Baruş, telefonla dolandırıcılık konuları ile ilgili vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Kadına yönelik şiddete karşı toplum olarak harekete geçmeliyiz"

Aile içi ve kadına şiddet noktasında tüm toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Son günlerde bu noktada oldukça üzücü durumlar yaşadık, bu tür olayların önüne geçebilmek için toplum olarak çok duyarlı olmalıyız. Bu gibi durumların kolluk kuvvetlerine bildirilmesinde hiçbir ihmal gösterilmemesi gerekiyor. Çünkü bizim görüp de görmemezlikten geldiğimiz bir olayın sonucu maalesef can kaybına sebebiyet verebiliyor. İnsanlığa sığmayan bu tür uygulamalara karşı toplum olarak birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Toplantıda Gümüşhane'de aile içi ve kadına yönelik şiddet noktasında da hiçbir kadının hayatını kaybetmediğinin altı özellikle çizilirken koruyucu tedbir kararı sayısında ise yüzde 77 oranında azalma olduğu ifade edildi. Narkotik olaylarda yüzde 35 artış görülürken, bu suçtan tutuklanan şahıs sayısında yüzde 163 oranında artış meydana geldi.

Toplantıda son olarak yılın ilk 9 ayında 73 düzensiz göçmenin yakalandığını ve bu göçmenlerin 60'ının geri gönderme merkezlerine sevk edildiği ifade edildi. - GÜMÜŞHANE