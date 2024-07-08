3.Sayfa

Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu Erzincan-Gümüşhane karayolu kapandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de sağanak yağış nedeniyle Erzincan-Gümüşhane karayolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Gümüşhane çevreleri ile Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinin bildirilmesinin ardından Gümüşhane'de öğleden sonra sağanak yağış etkisini gösterdi. Şehrin genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Pirahmet geçişişinde sel suları nedeniyle trafik durdu. Karayolunun tekrar trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.