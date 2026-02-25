Depremde yıkılan pasaj davasında beraat kararı - Son Dakika
Depremde yıkılan pasaj davasında beraat kararı

Depremde yıkılan pasaj davasında beraat kararı
25.02.2026 15:28  Güncelleme: 15:29
Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Günçalar Pasajı'na ilişkin davada tek sanık olan mimar Sinan Aydoğan, 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçlamasından beraat etti. Yargılama, vefat eden diğer sanıklar nedeniyle yalnızca Aydoğan üzerinden sürdürüldü.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Günçalar Pasajı'na ilişkin davada tek sanık mimar Sinan Aydoğan beraat etti.

Malatya'da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Günçalar Pasajı'na ilişkin davada beraat kararı verildi. Battalgazi ilçesi Şıkşık Mahallesi İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde bulunan Günçalar Pasajı, depremlerin ikincisinde yıkılmış, enkaz altında kalan Perihan Öğüt (89) ve Songül Çeliker (67) hayatını kaybetmişti. Bina onay dosyasında imzası bulunan ve 1973-1977 yılları arasında Malatya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürüten, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen mimar Sinan Aydoğan (80), "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılandı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tek sanık Sinan Aydoğan hakkında beraat kararı verildi.

Davada birden fazla sanık yer alıyordu ancak binanın statik müellifi Ünal Aydıner, müteahhitler Mustafa Çalık ve Mustafa Güngör ile dönemin belediye personeli Hasan Hüseyin Tuluk ve Ercan Almendi'nin vefat etmiş olması nedeniyle yargılama yalnızca Sinan Aydoğan üzerinden sürdürüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depremde yıkılan pasaj davasında beraat kararı - Son Dakika

SON DAKİKA: Depremde yıkılan pasaj davasında beraat kararı - Son Dakika
