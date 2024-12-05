Gündüz yemek, akşam uyuşturucu sattılar: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gündüz yemek, akşam uyuşturucu sattılar: 2 şüpheli tutuklandı

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- Gündüz yemek, akşam uyuşturucu sattılar: 2 şüpheli tutuklandı Üsküdar'da faaliyet gösteren bir lokantada, akşamları uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

05.12.2024 11:53
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- Gündüz yemek, akşam uyuşturucu sattılar: 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Üsküdar'da faaliyet gösteren bir lokantada, akşamları uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Üsküdar'da, Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölgesi Büro Amirliği ekipleri, 2 Aralık 2024 tarihinde saat 15.30 sıralarında Sultantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Bayram Sofrası isimli iş yerinde erkek bir şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması üzerine bahse konu adres ve çevresinde tedbir alarak beklemeye başladı. Bir süre sonra araçla gelen 2 erkek şüpheli şahsın iş yerine girdiği, bir müddet sonra iş yerinden çıkarak araca bindiği görüldü. Araç durdurularak üst araması yapıldı. Şahıslardan birinin üzerinden 6.50 ve 2.35 gr gelen bonzai ele geçirilirken, şahıs muhafaza altına alındı. İş yeri için arama kararı çıkaran ekipler, iş yerinde 3 şüpheli şahsın olduğunu belirledi. Şahıslardan Kadir Ö. isimli şüphelinin üst aramasında 10 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Bayram Y. isimli şahsın üst aramasında 2.09 gr gelen cigaralık diye tabir edilen narkotik madde ele geçirilirken, Şenay H.'nin üst aramasında ise 2 parça halinde 10.44 ve 6.79 gr gelen bonzai ve 1.44 gr gelen cigaralık diye tabir edilen narkotik madde bulundu. İş yerinde yapılan aramalarda, 187.63, 66.05, 89.74 olmak üzere toplamda 343.42 gr gelen bonzai ve hassas terazi ele geçirildi ve 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Şüpheliler suç makinesi çıktı

Şüphelilerden Kadir Ö.hakkında kasten yaralama, mala zarar verme, hakaret, açıktan hırsızlık, oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan toplamda 22 suç kaydı bulunduğu, şüpheli Bayram Y.hakkında hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 4 adet suç kaydı bulunduğu, şüpheli Şenay H.hakkında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, şantaj, tehdit, kasten yaralama, hakaret, güveni kötüye kullanma, taksirle yaralama gibi suçlardan 26 adet kaydı olduğu belirlendi.

3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şüpheli şahıslar ve iş yerinde ele geçirilen materyaller gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Kadir Ö. ve Bayram Y. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Şüpheli Şenay H. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Üsküdar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gündüz yemek, akşam uyuşturucu sattılar: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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