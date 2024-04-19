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"Güneş Enerji Tarlası" vurgunu: "Tosuncuk vakasından daha beter bir durum"

İSTANBUL - Vatandaşların para kazanma ümitlerini fırsat bilen dolandırıcılar bu kez Güneş Enerjisi Santrali arsası satma vadi ile binlerce kişiyi dolandırdı. 5 ile 10 yıl arasında kira vereceklerini iddia ederek İstanbul ve diğer illerdeki arsaları yüksek fiyatlara satan dolandırıcılar, kimilerine 1 ay kimilerine ise 5 ay kira ödeyip kayıplara karıştı.

İddiaya göre Kainat Holding bünyesinde kurulan bir şirket aracılığı ile binlerce vatandaş dolandırıldı. Firma, İstanbul ve diğer illerdeki arsalarda güneş enerjisi santrali kurulacağını iddia ederek arazileri yüksek fiyattan sattı. Arsalara yatırım yapmaları karşılığında 10 yıl arasında sabit kira geliri ödeyeceklerini söyleyen firma yetkilileri, binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karıştı. Firmanın inandırıcı olmak için ise çoğu kişinin hesaplarına aylarca kira gelirleri adı altında para yatırdı. Ancak Nisan ayında kimseye ödeme yapılmadı. Bunun üzerine mağdurlar internette bir araya gelip Bakırköy Adliye Sarayına giderek suç duyurusunda bulundu.

"Tosuncuk vakasından daha beter bir durum"

Güneş Enerjisi kurulacak santral arsası satın alarak dolandırıldığını iddia eden Ercan Kandemir, "Kooperatif olarak bize söylendi biz de akrabalarımıza aldırdık. Bize düzenli kira geliri vereceklerini söylediler. Güneş enerjisi santrali kurarak bize helal bir gelir elde edeceğimiz söylendi. Bana 1-2 ay olarak kira gelirini yatırdılar. Biz baktık bize satılan arsalarda güneş enerjisi santrallerinin kurulmadığını fark ettik. Sadece Manisa ve Kütahya'da küçük bir miktar güneş enerjisi santrali kurmuşlar. Bizden aldıkları parayı başkalarına veriyorlar. Tosuncuk vakasından daha beter bir durum. Bu sadece Kainat Holding ile bitmiyor buna benzer İhya Enerji var bunlar hep aynı sistem gidiyor. Bu Türkiye'nin bir sorunudur. Ben 200 bin TL civarında para yatırmıştım aylık 20 bin TL civarında kira ödemesi yaptılar. 1-2 ay ondan sonra yok. Helal bir kira getirisi olacak diye inandırıcı geldi, paramızı faize koymaktansa bu yöntemi tercih ettik" dedi.

"100 bin TL yatırım yapan kişi aylık 8 ila 10 bin TL arsı kira geliri elde ediyordu"

Kainat Holding Bünyesinde idari işler biriminde çalıştığını ifade eden Suat Aldemir, "Sistemde insanlara kooperatif bünyesinde dahil olmuş arazilerden hisse almaları karşılığında kira garantisi veriliyordu. Kira garantisi olduğu için insanlarda bu sisteme rağbet gösterdi. Yaklaşık kayıtlı olarak yatırım yapan bin 500 kişi olduğunu biliyorum, kaydı alınmayan 7 bin kişi üye olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlar bu arsaları aldıktan sonra enerji tarlaları kurulacağı vaat edildi. Kurulmuş olan bir sistem üzerinden kar payı durumu yoktu. Siz buraya yatırım yapın biz de sizin kiracınız olalım deniyordu. Vaatler arasında en çok vatandaşları cezbeden 5 artı 5 yıllık toplam 10 yıllık kira garantisi vaat ediliyordu. 100 bin TL yatırım yapan kişi aylık 8 ila 10 bin TL arası kira geliri elde ediyordu. Nisan ayının 5. gününden itibaren kimseye kira ödemesi yapılmış değil. İnsanlar mağduriyetlerini belirttiler bana ulaştılar. Biz de çalışan personeller olarak ortak hareket ederek şirkette suç duyurusunda bulunduk. Bizim üstümüzdeki birimlere herhangi bir ulaşım gerçekleştiremiyoruz. En son Cuma günü bir yetkilinin yardımcısı ile görüştüm. Bana kendisinin toplantıda olduğunu müsait zamanda geri dönüş yapacaklarını belirttiler" diye konuştu.

"Kimse başına gelmeden ben dolandırılmam demesin"

Güneş enerjisi santrali kurulacak arsayı alan ve dolandırıldığını ifade eden Engin Deveci, "Bizim elimizde kooperatife ait hisse kağıtları var. Bunların ne kadar resmi gerçekçiliği var bunu bilemiyoruz. Yapılan reklamlara ve gösterilen lisanslı belgelerlere inanıp yatırım yaptık. Bu ayın 5 inden itibaren kira gelirimizi alamadık. Miktarını söylemem uygun olmayabilir ama yüklü bir miktarda para yatırdım. Bana 5 ay boyunca kira geliri ödemesi yaptılar. İnternet üzerinden arkadaşlar ile toplanıp bugün Bakırköy Adalet Sarayına geldik savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Kimse başına gelmeden ben dolandırılmam demesin. Zaman geliyor insanlar bir işin içine giriyor dolandırılabiliyor. Kainat holding enerji tarlası ve buna benzer bir sürü iştirakleri var. Piyasada bu yöntemli bir çok kuruluş dolandırıcılık yapıyor" dedi.