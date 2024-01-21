Güney Afrika\'da çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 2 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Güney Afrika'daki binalarda sık sık yaşanan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Johannesburg kentindeki 2 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Johannesburg Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yaralanan 4 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Binada kaç kişinin mahsur kaldığı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı kaydedilirken, "Bu sabah erken saatlerde alevler içinde kalan binadaki söndürme çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

Kentte yangınlar sık görülürken, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında evsizlerin kaldığı beş katlı bir binada çıkan yangın sonucu 73 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi de yaralanmıştı. - JOHANNESBURG