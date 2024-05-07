Güney Afrika'da İnşaat Kazası: 5 İşçi Hayatını Kaybetti, 49 İşçi Aranıyor - Son Dakika
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Güney Afrika'da İnşaat Kazası: 5 İşçi Hayatını Kaybetti, 49 İşçi Aranıyor

Güney Afrika\'da İnşaat Kazası: 5 İşçi Hayatını Kaybetti, 49 İşçi Aranıyor

Güney Afrika'nın George kentinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 49 işçi aranıyor. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan işçileri arama çalışmalarına devam ediyor.

07.05.2024 12:41  Güncelleme: 12:53
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Güney Afrika'nın George kentinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 49 işçi aranıyor.

Güney Afrika'nın George kentinde dün inşaat halindeki bir bina çöktü. George Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 21 işçinin enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, 49 işçinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi. Üç kurtarma ekibinin enkazın farklı noktalarında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve soruşturma çağrısında bulundu. Ramaphosa, "Olayın nedenine yönelik soruşturmalar, toplumun içine kapanmayı ve bu felaketin tekrarını önlemeyi amaçlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Çökme sırasında şantiyede en az 75 işçinin olduğu düşünülüyor. - CAPE TOWN

Kaynak: İHA

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