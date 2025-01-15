Güney Afrika'da Yasa Dışı Madencilik Operasyonu: 60 Ölü

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Güney Afrika'da yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında Stilfontein kasabasındaki bir altın madenindeki madencilerin yeryüzüne çıkarılması için yürütülen operasyonda 60 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Afrika'da yasa dışı madencilikle mücadelede için başlatılan operasyonlar kapsamında Johannesburg'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Stilfontein kasabası geçtiğimiz ağustos ayında kuşatma altına alınmış, Stilfontein altın madenindeki madencilerin yeryüzüne çıkmalarını sağlamak için gıda ve su kaynakları aylarca kesilmişti. Güney Afrikalı yetkililer, metal kafes ile işçileri madenden çıkarmak için operasyon başlattı. Günler sürmesi beklenen operasyonda dün gece 51, bir önceki gün ise 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu "İçeride kaç kişi kaldığını henüz bilmiyoruz. Onları kurtarmaya ve dışarı çıkmalarına yardımcı olmaya odaklanıyoruz" dedi. Tüm madencilerin ne zaman çıkarılacağını söylemenin zor olduğunu belirten Mchunu, "Yer altındaki madenciler oraya gittiğinde kimse saymıyordu" ifadesini kullandı.

106 kişi gözatına alındı

Yürütülen operasyon kapsamında maden kuyusundan çıkarılan 106 kişinin ise yasa dışı madencilik suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Güney Afrika, devlete ve sektöre satış kaybı, vergi ve telif ücreti olarak yılda yüz milyonlarca dolar kaybettiren yasa dışı madencilikle yıllardır mücadele ediyor. - JOHANNESBURG