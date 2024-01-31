Güney Kıbrıs\'ta sahte evlilik yoluyla insan kaçakçılığı çetesi çökertildi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) sahte evlilik yoluyla Avrupa'ya insan kaçakçılığı yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) sahte evlilik yoluyla Avrupa'ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi. Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol) tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon ile13'ü GKRY'de, 1 Letonya'da ve 1'i Portekiz'de toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Europol tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'ta sahte evlilikler yoluyla AB'ye yasadışı göçü kolaylaştıran suç örgütünün yakın takibe alındığı belirtilerek, örgütün Letonya ve Portekiz vatandaşı kadınları, AB'ye üye olmayan ülkelerden gelen kişilerle görücü usulü evlendirdiği belirlendiği ifade edildi.

Çete üyelerinin Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere, üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs'a gelmeleri için kolaylık sağladığı belirtilen açıklamada, para karşılığı gerçekleştirilen sahte evlilikler sayesinde, söz konusu kişilerin AB içerisinde kolayca seyahat etmesi ve oturma izni alması sağlandığı ifade edildi.

Suç örgütünün, Güney Kıbrıs, Portekiz ve Letonya'nın başkentlerindeki belediyelerde 133 sahte evliliğin organize ettiği kaydedilerek, insan kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığının da tespit edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta 2'si çete lideri 13 kişi gözaltına alındı

Europol ekipleri, Portekiz ve Letonya'da gözaltına alınan kişiler ile Güney Kıbrıs'ta gözaltına alınanlardan 2 kişinin suç örgütünün lideri olduğunu açıkladı. - LEFKOŞA