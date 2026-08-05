Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 21 Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 21 Can Aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de mayıs ayından bu yana süren aşırı sıcaklar 21 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Güney Kore'de mayıs ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Dünya genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgaları, özellikle yaz aylarında sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Asya ülkesi Güney Kore'de de etkili olan sıcak hava dalgası, can kayıplarının artmasına neden oldu. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın (KDCA) verilerine göre, mayıs ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 441 kişi acil servislere başvurdu

Açıklamada, mayıs ayının ortasından bu yana ülke genelinde 2 bin 441 kişinin aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu aktarıldı. Bu yıl bildirilen vakalar arasında aşırı sıcaklara bağlı halsizlik ve sıvı kaybının yüzde 61,7 ile ilk sırada yer aldığı belirtilirken, bunu yüzde 16,8 ile sıcak çarpmasının ve yüzde 11,5 ile sıcak nedeniyle oluşan kas kramplarının takip ettiği kaydedildi.

Devlet Meteoroloji Kurumu, gün içinde başkent Seul çevresi için yeni yüksek seviyeli sıcak hava uyarıları yayımladı. Bölgenin yüzde 43'ü en yüksek alarm seviyesine alındı. Kuruma göre; Seul'de sıcaklıkların perşembe günü 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güney Kore, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 21 Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Aziz Yıldırım’dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti

16:27
Herkes ekran başına Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:59
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
15:56
Salah’ın ablasından paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
Salah'ın ablasından paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 16:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 21 Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.