Güney Kore'de Askeri Tatbikat Korkuttu

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Güney Kore'nin Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine havadan bombaların düşmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi. 1 kilise ile 6 binanın hasar gördüğü açıklanırken, olayın bölge yakınlarında düzenlenen bir askeri tatbikatla bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde korku dolu anlar yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine saat 10.00 dolaylarında havadan bombalar düştü. Meydana gelen şiddetli patlama sonucunda bölgedeki evlerde yaşayan 7 kişinin yaralandığı açıklanırken, 1 kilise ve 6 binanın hasar gördüğü belirtildi. Olayın bölge yakınlarında düzenlenen bir askeri tatbikatla bağlantılı olabileceği kaydedilirken, detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL