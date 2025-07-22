Güney Kore'de Sel Felaketi: 19 Ölü ve 6 Bölge Afet İlan Edildi - Son Dakika
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Güney Kore'de Sel Felaketi: 19 Ölü ve 6 Bölge Afet İlan Edildi

Güney Kore\'de Sel Felaketi: 19 Ölü ve 6 Bölge Afet İlan Edildi
22.07.2025 15:26
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Güney Kore'deki sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Güney Kore'de geçen hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ülkenin orta ve güney kesimlerinde yer alan 6 bölgeyi özel afet bölgesi ilan etti.

Güney Kore'nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde geçen hafta etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Güney Kore İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, hasar gören 6 bin 752 yapının 2 bin 976'sında acil onarım çalışması başlatıldığı aktarıldı. Tahliye edilen yaklaşık 14 bin kişiden 2 bin 549'unun henüz evlerine dönemediği kaydedildi.

1,8 milyon çiftlik hayvanı telef oldu

Güney Kore Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, büyüklüğü yaklaşık 40 bin futbol sahasına eşdeğer 29 bin 448 hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtilerek, en büyük zararın 16 bin 710 hektarla Güney Chungcheong eyaletinde kayda geçtiği aktarıldı. Yağışların yol açtığı zarar nedeniyle bazı tarım ürünlerinde muhtemel arz sıkıntıları ve fiyat artışlarının beklendiği bildirildi. Ayrıca 1,8 milyon çiftlik hayvanının telef olduğu açıklandı.

Devlet Başkanı Lee afet bölgesine yardım talimatı verdi

Güney Kore'de 19 kişinin hayatına mal olan şiddetli yağışlar, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u harekete geçirdi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, Lee'nin yerel saat ile 18.44 itibariyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde yer alan 6 bölgeyi özel afet bölgesi ilan ettiğini açıkladı. Gyeonggi eyaletindeki Gapyeong, Güney Chungcheong eyaletindeki Seosan ve Yesan, Güney Jeolla eyaletindeki Damyang ve Güney Gyeongsang eyaletindeki Sancheong ile Hapcheon bölgelerinin söz konusu statü kapsamında hükümetten mali yardım alabileceği ve bölge halkının yardım fonları gibi desteklerden yararlanabileceği belirtildi. Gerekli devlet kurumlarına afetzedelere gereken tüm desteği sağlama talimatı veren Lee, "Devletin tüm yardımları, etkilenen bölgelerdeki halkın bir an önce günlük yaşamlarına dönebilmesi için seferber edilmeli" açıklamasında bulundu.

Güney Kore'yi şiddetli yağışlar vurmuştu

Güney Kore'nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde geçen hafta etki gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı. Bazı bölgelerde ise geçici elektrik kesintileri yaşanmıştı. Binlerce kişinin tahliyesine yol açan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede maddi hasar meydana gelmişti - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Sel Felaketi: 19 Ölü ve 6 Bölge Afet İlan Edildi - Son Dakika

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