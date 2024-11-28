Güney Kore'de Şiddetli Kar Felaketi: 4 Ölü - Son Dakika
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Güney Kore'de Şiddetli Kar Felaketi: 4 Ölü

Güney Kore\'de Şiddetli Kar Felaketi: 4 Ölü

Güney Kore'de etkili olan kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

28.11.2024 10:28
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Güney Kore'de etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Wonju şehrinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 53 araçlık zincirleme kazada ise 11 kişi yaralandı.

Güney Kore'de dünden beri etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kore Meteoroloji İdaresi'ne (KMA) göre kar kalınlığı Seul'ün Gwanak bölgesinde 40.2 santimetreye, Seongbuk bölgesinde ise 27.1 santimetreye ulaştı. Pyeongtaek'te golf sahasında kar temizlerken çöken bir yapının altında 1 kişi hayatını kaybetti. Bir otoparkta ise tentenin çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle toplam can kaybı 4'e yükseldi. Gece boyunca bazı araçlar yollarda kalırken, bazıları ise ilerlemekte güçlük çekti. Wonju şehrinde buzlanma nedeniyle 53 aracın karıştırdığı zincirleme kaza meydana geldi, 11 kişi yaralandı.

Ulaşımı felç etti

Şiddetli kar yağışı, hava, deniz ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bugün 142 uçuş iptal edilirken, 76 güzergahta 99 feribot seferi askıya alındı. Kore Demiryolları ise bazı tren hatlarındaki seferlerde gecikmeler yaşandığını duyurdu. Seul yönetimi, kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarının 11 bini aşkın personelin katılımıyla sürdüğünü açıkladı.

Meteoroloji İdaresi, Seul'ün yanı sıra Gangwon eyaletindeki Chuncheon, Wonju ve Hoengseong şehirlerinin yoğun kar yağışı uyarısı altında olduğunu duyurdu.

2 kişi hayatını kaybetmişti

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde dün rekor düzeyde kar yağışı gözlenmiş, olumsuz hava şartları nedeniyle 317 uçuş iptal edilmişti. Trafikte aksamalara neden olan şiddetli kar yağışı, elektrik kesintilerine de yol açmıştı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Gangwon eyaletinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, Yangju'da ise kar temizleyen 1 kişi yaşamını yitirmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Şiddetli Kar Felaketi: 4 Ölü - Son Dakika

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