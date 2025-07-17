Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Can Kaybı Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Can Kaybı Getirdi

17.07.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin orta kesimlerinde sel ve toprak kaymaları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1700 kişi tahliye edildi.

Güney Kore'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık bin 700 kişi tahliye edildi.

Güney Kore'nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gyeonggi eyaletindeki Osan şehrinde seyreden bir aracın üzerine istinat duvarı çökmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Güney Chungcheong eyaletindeki Seosan şehrinde ise sular altında kalan bir aracın sürücüsünün öldüğü doğrulandı.

Güney Koreli yetkililer, Seosan ve Buyeo şehirlerinde 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 313 hanede yaşayan bin 700 kişinin sel ve toprak kayması riski nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Yağışlar etkisini sürdürecek

Şiddetli sağanak yağışların etkisini sürdüreceği konusunda uyaran Kore Meteoroloji Ajansı (KMA), Cuma gününe dek Seul metropol bölgesi ve Chungcheong eyaletinde 50 ila 150 milimetre, Kuzey Jeolla eyaletinde 30 ila 100 milimetre ve Gwangju ve Güney Jeolla eyaletlerinde 20 ila 80 milimetre arasında yağış beklendiğini açıkladı. Ulsan ve Busan şehirlerinde de Cumartesi gününe dek 100 ila 200 milimetre arasında yağış beklendiği bildirildi. - SEUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güney Kore, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, seul, Kore, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Can Kaybı Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti 13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti
Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters’ın İstanbul’a gelişi ertelendi Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi ertelendi
Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Archie Brown’dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
İrfan Can Kahveci’den Fenerbahçelileri üzecek karar İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri üzecek karar
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

10:38
Grand Kartal Otel’in genel müdürü Emir Aras’tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras'tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
14:27
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
14:23
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
14:20
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
14:16
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
14:15
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu
Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
14:06
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı
Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 10:45:11. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Can Kaybı Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.