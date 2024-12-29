Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü

Güney Kore\'de Uçak Kazası: 179 Ölü

Muan Havalimanı'na iniş sırasında uçağın duvara çarptığı kazada 179 kişi hayatını kaybetti.

29.12.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında duvara çarpan yolcu uçağında bulunan tüm yolcular ile 4 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı. Sağ kurtulan 2 kabin görevlisinin ise tedavisi hastanede sürüyor.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda can kaybı 179 olarak açıklandı. Uçakta bulunan 181 kişiden yalnızca 2 kabin görevlisinin sağ kurtulduğu açıklanırken uçakta bulunan tüm yolcuların ve 4 kabin görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sağ kurtulan 25 ve 33 yaşlarındaki 2 kabin görevlisinin hastanedeki tedavisi devam ederken şu ana kadar hayatını kaybeden 22 kişinin kimliğinin tespit edilebildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Muan itfaiye şefi Lee Jung-hyun, "Uçağın sadece kuyruk kısmı şeklini koruyor ve uçağın geri kalanını tanımak neredeyse imkansız" dedi. Jung-hyun, sağ kurtulan mürettebatın yanan uçağın kuyruk bölümünden kurtarıldığını ifade etti.

Güney Kore'de 7 günlük ulusal yas

Güney Kore hükümeti 7 günlük ulusal yas ilan etti. Hükümet ve resmi binalarda bayraklar yarına indirilecek, memurlar ise hayatını kaybedenlerin anısına siyah kurdele takacak. Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

Yolcuların yaşlarının 3 ila 78 arasında değiştiğini kaydeden yetkililer yolcuların çoğunluğunun 40, 50 ve 60'lı yaşlarda olduğunu bildirdi. Uçakta 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların çoğunun Güney Koreli olduğu ifade edildi. - SEUL

Kaynak: İHA

Boeing 737, Güney Kore, Havacılık, Tayland, 3-sayfa, Dünya, Kaza, seul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
08:08 Kılıçdaroğlu’ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:07:54. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.