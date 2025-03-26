Güney Kore'deki Orman Yangınları: 16 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
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Güney Kore'deki Orman Yangınları: 16 Ölü, 19 Yaralı

Güney Kore'de orman yangınlarında ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı 19'a yükseldi, 15 bin hektar yandı.

26.03.2025 04:25
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Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde cuma gününden bu yana etkisini sürdüren orman yangınlarında ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı ise 19'a yükseldi. En az 15 bin hektarlık alanı küle çeviren yangınlar nedeniyle 5 bin 500 kişi tahliye edildi. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde cuma günü başlayan ve kısa sürede Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçrayan orman yangınlarında bilanço ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 19'a yükseldi. Alevlerin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinde bulunan antik Gounsa Tapınağı'nı da yok ettiği belirtilirken, toplamda en az 15 bin hektarlık alanın küle döndüğü kaydedildi. 5 bin 500 kişinin ise yangın riski nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. Güney Kore Adalet Bakanlığı da, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki bir hapishanede bulunan yaklaşık 500 mahkumun yangın riski nedeniyle güvenli bir tesise nakledildiğini duyurdu. Yangınlarla mücadelenin 5 bin askeri personel ve 146 helikopterin de desteğiyle sürdüğü kaydedildi.

Güney Kore orman yangınlarına teslim olmuştu

Cuma günü Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınları, Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçramıştı. Alevler, kuru hava ve rüzgarların da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Güney Kore Geçici İçişleri ve Güvenlik Bakanı Ko Ki-dong dün yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirterek buna rağmen hasarın giderek arttığını ifade etmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'deki Orman Yangınları: 16 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

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