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Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırda tatbikat yaptığını duyurdu - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırda tatbikat yaptığını duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin cephe hattındaki Yeonpyeong adasının kuzeyinde tatbikat yaptığını duyurdu. Kuzey Kore'nin gerçek mühimmatla atış tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi. Güney Koreli yetkililer, Yeonpyeong adasında yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin sınırda tatbikat yaptığını duyurdu
07.01.2024 - 13:56,
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin cephe hattındaki Yeonpyeong adasının kuzeyinde yerel saatle 16.00'dan itibaren tatbikat yaptığını duyurdu. Güney Kore medyası, Cuma günü tatbikata başlayan Kuzey Kore'nin sınırda gerçek mühimmatla atış tatbikatı gerçekleştirdiğini yazdı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 3 gün üst üste sınırda tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Güney Kore medyasının, Güney Kore ordusuna dayandırarak verdiği haberlerinde Kuzey Kore'nin sınırda gerçek mühimmatla atış tatbikatı gerçekleştirdiği yazıldı. Haberde, Kuzey Kore ordusunun Güney Kore'nin cephe hattındaki Yeonpyeong adasının kuzeyinde yerel saatle 16.00'dan itibaren tatbikat yaptığı aktarılırken, iki ülke arasındaki Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) güney kısmına Kuzey Kore'ye ait bir top mermisinin düşmediği bildirildi. Güney Koreli yetkililer ise, Yeonpyeong adasında yaşayanların evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Kuzey Kore, Cuma ve Cumartesi günleri de Yeonpyeong ve Baengnyeong adası yakınlarında tatbikat gerçekleştirmiş, Cuma günü söz konusu adalarda yaşayanlar sığınaklara inmişti. Cuma günü Sarı Deniz istikametine doğru yaklaşık 200 top mermisi ateşlenmiş, top atışlarının Kuzey Kore'nin güneybatı kıyı bölgelerindeki Jangsan Burnu ve Deungsan Burnu'ndan 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yapıldığı kaydedilmişti. Kuzey Kore dün de yaklaşık 60 top mermisi ateşlemişti. - SEUL

Kaynak: İHA
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