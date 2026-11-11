Güney Kore Seongnam'da yolcu otobüsü 32 araca daldı, 9'u ağır 57 kişi yaralandı - Son Dakika
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Güney Kore Seongnam'da yolcu otobüsü 32 araca daldı, 9'u ağır 57 kişi yaralandı

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Güney Kore Seongnam\'da yolcu otobüsü 32 araca daldı, 9\'u ağır 57 kişi yaralandı
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Güney Kore'nin Seongnam kentinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü 32 araca çarparak 9'u ağır 57 kişiyi yaraladı. Polis, 60'lı yaşlarındaki sürücünün alkollü olmadığını tespit ederken sürücünün frenlerin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Güney Kore'nin Seongnam kentinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 32 araca çarptığı zincirleme kazada 9'u ağır 57 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası faciaya dönüştü. Seongnam kentinde 60'lı yaşlarındaki bir sürücünün kontrolünü kaybettiği şehir içi yolcu otobüsü Bundang semtinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Yerel saatle 07.30 sıralarında meydana gelen kazada 9'u ağır 57 kişi yaralandı.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre; kontrolünü kaybeden şehir içi yolcu otobüsü yaklaşık 150 metrelik bir hat üzerinde 4 otobüs, 1 kamyon ve 27 otomobile çarptıktan sonra trafik bariyerlerine çarparak durabildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otobüs şoförünün alkollü olmadığı tespit edildi. Şoförün ilk ifadesinde frenlerin tutmadığını söylediği öğrenilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güney Kore3. SayfaGüncelPolisDünyaSon Dakika

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