Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaptığı canlı yayın sırasında yaşlı bir adamın fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. O anlar, genç kadının telefon kamerasına yansıyarak izleyiciler tarafından anbean izlendi. 71 yaşındaki olduğu öğrenilen adam, Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.
Canlı yayın sırasında, izleyicilerle etkileşimde bulunan Hyojeong Park, bir anda yanına yaklaşan yaşlı bir adamın rahatsız edici davranışlarıyla karşılaştı. Adam, genç kadına sözlü tacizde bulunarak "Sevişelim mi?" şeklinde ahlaksız bir teklif yaptı. Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavakpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı - Son Dakika
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